النشرة: جيش اسرائيل يستأنف تركيب أسلاك شائكة على الجدار العازل مقابل كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "استأنفت احدى الورش الاسرائيلية تركيب أعمدة حديدة وأسلاك شائكة على ظهر الجدار العازل مقابل ​بلدة كفركلا​، في وقت تواصل فيه ورشة اسرائلية اخرى تركيب المكعبات الاسمنتية في المنطقة المتحفظ عليها "منطقة المحافر" مقابل ​عديسة​". هذا ويسجل دوريات مكثفة ونقاط مراقبة لجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ بهدف مراقبة الوضع.

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