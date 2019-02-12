بدأت جلسة ​البيان الوزاري​ في ​عين التينة​ برئاسة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بالوقوف دقيقة صمت على النائبين الراحلين ​ادكار معلوف​ و​روبير غانم​، وبعدها تم تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، والبيان الوزاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة مناقشة البيان الوزاري برئاسة بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.