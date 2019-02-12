النائب معلوف جال في مطمري برج حمود والجديدة

جال عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف في مطمري برج حمود والجديدة حيث تفقد الحوضين المخصصين للطمر واستمع الى شرح عن اسباب زيادة الروائح الكريهة في ساحل المتن الشمالي وجزء من بيروت في الاسابيع الاخيرة والاجراءات المتخذة للتخفيف من انبعاثها، كما اضطلع على طريقة تحضير ارضية المطمر وتخزين النفايات فيه ومعالجة عصارات النفايات.
تجدر الاشارة الى ان المشرفين على المشروع كرروا امام النائب معلوف ان المساحات المخصصة لإستيعاب النفايات بدأت تنفذ وان قدرة الاستيعاب ستصل الى حدها الاقصى في الاشهر الستة القادمة.
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