النائب معلوف جال في مطمري برج حمود والجديدة

جال عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادي معلوف​ في مطمري ​برج حمود​ و​الجديدة​ حيث تفقد الحوضين المخصصين للطمر واستمع الى شرح عن اسباب زيادة الروائح الكريهة في ​ساحل المتن الشمالي​ وجزء من ​بيروت​ في الاسابيع الاخيرة والاجراءات المتخذة للتخفيف من انبعاثها، كما اضطلع على طريقة تحضير ارضية المطمر وتخزين ​النفايات​ فيه ومعالجة عصارات النفايات.

تجدر الاشارة الى ان المشرفين على المشروع كرروا امام النائب معلوف ان المساحات المخصصة لإستيعاب النفايات بدأت تنفذ وان قدرة الاستيعاب ستصل الى حدها ​الاقصى​ في الاشهر الستة القادمة.