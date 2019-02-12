طوني فرنجية: مسؤوليتي كنائب أن أحاسب كل وزير حتى لو كان وزيرنا

أمل النائب ​طوني فرنجية​ ان تكون ​الحكومة​، حكومة أفعال لا أقوال، "لدينا أسئلة كثيرة للحكومة ونتمى ان يكون الجواب بالفعل وبالممارسة، لافتا إلى انه "نحن محكومون بالعمل واعادة الثقة والامل للبنانيين وهو أهم أمر".

وأكد انه "لا يوجد ثقة عمياء بشيء ونتمنى ان تستجيب هذه الحكومة لمتطلبات البلد بأسرع وقت". وقال: " أنا مسؤوليتي كنائب أن أحاسب كل وزير حتى لو كان وزير تيار الردة".