أكد مسؤول الإعلام في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية أننا "توسمنا خيرا بهذا العهد ولكن الذي عزز الفشل هو ان التيار الوطني الحر دخل منطق المحاصصة وبطبيعة الحال القوى السياسية الاخرى ستطالب بحصتها"، مشددا على أن "تيار المردة مؤمن بالدولة وفي مكان ما اصبحنا في لبنان على شفير الهاوية وهناك مسؤوليات كبيرة على الجميع"، معتبرا ان "التعاطي مع المال العام كأنه مال خاص غير موجود في قاموسنا".
وفي حديث تلفزيوني اوضح فرنجية أن "الوزير نقولا تويني عمل لمدة عامين في وزارة مكافحة الفساد ولم ينجز ملفا واحدا"، مشيرا الى أن "العرض الايراني يجب ان يكون مطروحا للنقاش".
من جهة اخرى راى فرنجية أن "المدارس لديها مشاكل عديدة وصرخة محقة ولكن يجب ان لا يكون الطالب هو صندوق البريد"، معتبرا ان "جورج زريق بطل والذي حصل معه هو مسؤولية مسار الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر المحامي فرنجية: دخول الوطني الحر منطق المحاصصة عزز الفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.