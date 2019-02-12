المحامي فرنجية: دخول الوطني الحر منطق المحاصصة عزز الفشل

أكد مسؤول الإعلام في ​تيار المردة​ ​المحامي سليمان فرنجية​ ​أننا "توسمنا خيرا بهذا العهد ولكن الذي عزز الفشل هو ان ​التيار الوطني الحر​ دخل منطق ​المحاصصة​ وبطبيعة الحال القوى السياسية الاخرى ستطالب بحصتها"، مشددا على أن "تيار المردة مؤمن بالدولة وفي مكان ما اصبحنا في ​لبنان​ على شفير الهاوية وهناك مسؤوليات كبيرة على الجميع"، معتبرا ان "التعاطي مع المال العام كأنه مال خاص غير موجود في قاموسنا".

وفي حديث تلفزيوني اوضح فرنجية أن "الوزير ​نقولا تويني​ عمل لمدة عامين في وزارة ​مكافحة الفساد​ ولم ينجز ملفا واحدا"، مشيرا الى أن "العرض الايراني يجب ان يكون مطروحا للنقاش".

من جهة اخرى راى فرنجية أن "​المدارس​ لديها مشاكل عديدة وصرخة محقة ولكن يجب ان لا يكون الطالب هو صندوق البريد"، معتبرا ان "جورج زريق بطل والذي حصل معه هو مسؤولية مسار الدولة".