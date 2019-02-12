فادي سعد: رهاننا كبير على الحكومة وسنتصرف معها كأننا غير ممثلين بها

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في تصريح من مجلس النواب انه "سنتصرف مع الحكومة كأننا غير ممثلين بها وأول تجاوز للصلاحيات سنحاسب عليه".
وأشار إلى انه "لدينا احتراما كاملا لوزرائنا وامضاء الاستقالة مسبقا نوع من عدم الاحترام للوزير"، مشددا على ان " رهاننا كبير على الحكومة وأسئلتنا اليوم لا علاقة لها بالبيان الوزراي".
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