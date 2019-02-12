روكز: سنتكلم عن الخطأ وسنعالجه حتى لو كان من ضمن التكتل

أكمد النائب شامل روكز في تصريح من النجلس النيابي أن "ثقتنا للحكومة مشروطة وسنعطيها مهلة للعمل خلال 6 أشهر وبعد ذلك يبنى على السيء مقتضاه".
وأضاف "سنتكلم عن الخطأ وسنعالجه وحتى لو كان الخطأ من ضمن التكتل سنتكلم عنه إن كان بالمباشر أو بالإعلام".
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