أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ في تصريح من المجلس النيابي أنه "سنعطي الثقة للحكومة لأن هذه أول خطوة تخطيها ونحن سنحاسب كل شخص يخل بالنظام السياسي في ​لبنان​ ولن نسمح لأحد من الوزراء بالخروج عن الخط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: سنحاسب كل شخص يخل بالنظام السياسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.