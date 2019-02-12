رولا الطبش جارودي: سنعمل بشكل يومي لممارسة مهنتنا النيابية

أكدت النائب رولا الطبش جارودي في تصريح من المجلس النيابي أنه "لدينا ثقة أن الحكومة ستكون مختلفة وهناك نية لدى الجميع بالعمل لأن صرخة المواطن ووجعه وصلت إلى أبعد الحدود ولا أحد لديه رغبة بالتراجع عن أي عمل".
وشددت على انه "سنعمل بشكل يومي لممارسة مهنتنا النيابية بمراقبة أي مماطلة أو تأخير أو فساد وسنكون أو المحاسبين لوزرائنا قبل غيرنا".
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