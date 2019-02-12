اسامة سعد: العرض الايراني يستحق الدرس

أكد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب ​اسامة سعد​ في تصريح له قبيل جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ أن "العرض الايراني يستحق الدرس وعلى ​الحكومة​ دراسة هذه العروض وخصوصا انها غير مشروطة لا ماليا ولا سياسيا".

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