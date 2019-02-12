علامة: سنكون متابعين لعمل الحكومة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح من المجلي النيابي قبيل بدء ​جلسة الثقة​ للحكومة إلى ان "​الوضع المالي​ والإجتماعي صعب والمسوؤلية كبيرة على كل المسؤولين".

وأكد انه "سنكون متابعين لعمل ​الحكومة​ وعنوانها واضح ونتمى الانتهاء اليوم من اجل البدء بالعمل على الورق".