اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في تصريح من المجلي النيابي قبيل بدء جلسة الثقة للحكومة إلى ان "الوضع المالي والإجتماعي صعب والمسوؤلية كبيرة على كل المسؤولين".
وأكد انه "سنكون متابعين لعمل الحكومة وعنوانها واضح ونتمى الانتهاء اليوم من اجل البدء بالعمل على الورق".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: سنكون متابعين لعمل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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