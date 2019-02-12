نديم الجميل: ما الذي تغيّر وما هي المعايير التي تغيّرت لتشكيل هذه الحكومة؟

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ الى انه بطريقة تشكيل ​الحكومة​ وصياغة ​البيان الوزاري​ة يظهر ان الامور "سلق". وسأل الجميل في تصريح له قبيل جلسة مناقشة البيان الوزاري، "ما الذي تغيّر وما هي المعايير التي تغيّرت لتشكيل هذه الحكومة؟ الحكومة متفقة على البيان الوزاري بنسخة طبق الاصل عن البيان السابق لكن هناك نقص في بند سيادة الدول والسلطة التي تمثلها الدولة والفلتان الامني في البلد".

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