كنعان: مصيرنا كل على المحك وعلينا التقليل من الكلام والبدء بالعمل

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح من ​المجلس النيابي​ إلى انه "مررنا ببيانات وزارية وبالنهاية الارادة السياسية هي التي تعمل، و​الحكومة​ الحالية مسؤوليتها كبيرة فوضعنا معروف سياسيا وماليا واقتصاديا، فإما ان تكون حكومة تنجز أو حكومة متناحرة".

ورأى ان "استمراريتنا متوقفة على العمل يدا واحدة من أجل الاصلاح، مصيرنا كل على المحك وعلينا التقليل من الكلام والبدء بالعمل ".