أكد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب ​بيار بو عاصي​ أنه "هناك تساؤلات كثيرة على ​البيان الوزاري​ خاصة فيما يخص الشؤون الاجتماعية والجزء الاجتماعي في البيان ليس مجرد ​تفاصيل​"، مشيراً إلى أن "ملف ​الكهرباء​ كبير وانعكاسه كبير على البلد والشعب و حله مهم جداً".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيار بو عاصي: هناك تساؤلات كثيرة على البيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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