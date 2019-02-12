أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادي معلوف​ في تصريح من مجلس النواب إلى ان "أملنا كبير ونأمل ان نكون عند حسن ظنها ودعمنا لها سيكون بالمرحلة المقبلة وكلنا سنرى كيف سيكون أدائها ونتأمل خيرا منها وسندعمها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ادي معلوف: سنرى كيف سيكون أداء الحكومة ونتأمل خيرا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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