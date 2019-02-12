ظریف: 40 عاماً من الفشل الاميركي حيال ايران

لفت وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف الى "فشل السیاسات الاميركیة ضد الشعب الایراني خلال الاربعین عاما الماضیة وحان الوقت للرئیس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان یعید النظر في هذه السیاسات"، مشيراً إلى أن 40 سنة من الفشل في قبول ان الایرانیین لا یركعون بتاتاً امام ​اميركا​".

وأشار إلى ان "40 سنة من الفشل في تكییف سیاسة الولایات المتحدة مع الواقع و40 سنة من الفشل في زعزعة استقرار إیران من خلال القتل وصرف الأموال وحان الوقت لكي یعید دونالد ترامب مراجعة سیاسات الولایات المتحدة الفاشلة بعد أربعین سنة من الخیارات الخاطئة".