البشير: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون

لفت الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ إلى أن "السودان يستعد لإجراء ​انتخابات​ رئاسية وبرلمانية في 2020"، متوقعا "أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "​المرأة​ السودانية تشارك بصورة فعالة في كافة مرافق السلطة".

وأشار إلى "نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقا للدستور، إضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي".

وفيما يتعلق ب​مكافحة الفساد​، أشار البشير إلى "إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 تموز 2018"، مؤكدا أن "الشعب السوداني يمارس حقه في ​حرية التعبير​ وفقا للقانون".