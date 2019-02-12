البشير: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون

لفت الرئيس السوداني عمر البشير إلى أن "السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020"، متوقعا "أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "المرأة السودانية تشارك بصورة فعالة في كافة مرافق السلطة".
وأشار إلى "نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقا للدستور، إضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي".
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشار البشير إلى "إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 تموز 2018"، مؤكدا أن "الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون".
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