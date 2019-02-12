ترامب عن الثورة الإيرانية: 40 عاما من الفساد والقمع والإرهاب

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "العقود الـ4 من حكم الجمهورية الإسلامية في إيران كانت ربعين عاما من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".
وفي تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أشار ترامب الى "40 عاما من الفساد 40 عاما من القمع 40 عاما من الإرهاب"، لافتاً الى أن "النظام الإيراني لديه 40 عاما فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا اكثر إشراقا".
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