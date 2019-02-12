ترامب عن الثورة الإيرانية: 40 عاما من الفساد والقمع والإرهاب

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "العقود الـ4 من حكم الجمهورية الإسلامية في ​إيران​ كانت ربعين عاما من الفشل و​الفساد​ والقمع و​الإرهاب​".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أشار ترامب الى "40 عاما من الفساد 40 عاما من القمع 40 عاما من الإرهاب"، لافتاً الى أن "​النظام الإيراني​ لديه 40 عاما فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا اكثر إشراقا".