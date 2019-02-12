السبسي: تونس ستنجح في تنظيم القمة العربية

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن "تونس ستنجح في استضافة القمة العربية المقررة في نهاية شهر مارس المقبل"، مشيراً إلى أن "تونس ستنجح في تنظيم القمة العربية أواخر آذار 2019، وكل الأطراف في تونس مجندة لهذه المهمة".
ولفت إلى أن "تونس ستكون عاصمة عربية، متمنيا أن يكون جميع التونسيين في مستوى هذه الحدث التاريخي".
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