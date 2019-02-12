غوايدو يحذر الجيش الفنزويلي من مغبة منعه دخول مساعدات أجنبية للبلاد

وجّه رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​، ​الجيش​ الفنزويلي من "مغبة منعه دخول مساعدات أجنبية للبلاد"، مهددا إياه باعتبار هذا العمل جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنه "على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها. إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرة المسؤولين في ​القوات​ المسلحة".

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