إحباط ترويج 135 طن سولار مغشوش في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، حملات تموينية عدة، لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
أسفرت جهود الحملات عن، ضبط 87 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن (غير مرخص) لتعبئة الزيوت، لحيازته وتجميعه (135 طن سولار) معبأة داخل تنكات، بفحصها تبين أنها مخلوطة بزيوت السيارات سابقة الاستخدام، وضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة البوتاجاز لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من الغاز الصب المُدعم من قبل الدولة عن طريق التلاعب بإنقاص أوزان الأسطوانات عند التعبئة بكميات قدرها (2,073 غاز صب) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية واحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.
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