القبض على موظف بأحد الشركات اختلس 96 ألف جنيه من عهدته في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية من عملاء الشركة محل عمله بالإسماعيلية.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تلقى بلاغاً من " سليمان. ث" محامي، بأحد الشركات ضد " أسامة. إ. إ"، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عملاء الشركة بقيمة ستة وتسعون ألف جنيه، كونه المنوط به تحصيل الفواتير الخاصة بالشركة لمنطقة أبو صوير / الإسماعيلية، واختلاسه تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها أمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.