ننشر صورة إيصال سداد وثيقة التأمين على "التابلت" لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، صورة إيصال سداد قيمة وثيقة التأمين على جهاز "التابلت" المقرر تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتبلغ قيمة التأمين على جهاز "التابلت" 300 جنيه، تسدد بقيمة 100 جنيه في كل سنة من سنوات المرحلة الثانوية.

ويتضمن إيصال السداد التغطية التأمينية لجهاز "التابلت" الخاص بالصف الأول الثانوي، للعام الدراسي 2018/2019، لمدة سنة واحدة من تاريخ السداد ضد المخاطر التأمينية الواردة في وثيقة التأمين المجمعة.

ولاستلام جهاز "التابلت" يتعين على الطالب اصطحاب ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد مصري، وسداد مبلغ 100 جنيه، للتأمين على الجهاز لمدة عام، ثم الذهاب بإيصال السداد للمدرسة المقيد بها الطالب، والتوقيع على إقرار استلام الجهاز.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، أمس الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، الشرقية (50017) ودمياط (12582).

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