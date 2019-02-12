السبت.. البابا تواضروس يلقي محاضرة بالجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية يزور الجامعة؛ السبت المقبل.

وذكرت الجامعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس سيلقي محاضرة عن المحبة والتسامح وأثرهما في بناء الأمم والمجتمعات، وذلك بمقر الجامعة بالشروق.

ويشارك بالاحتفالية عدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والعلماء والمفكرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب.

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