"النقل البحري": إصدار كود الغوص التجاري المصري وضوابط مزاولة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

قال اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أصدر القرار رقم 466 لسنة 2018 بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة ( كود الغوص التجاري المصري خارج الساحل- وكود الغوص التجاري المصري داخل الأرض/الساحل/الأعمال النهرية).

وأوضح إسماعيل، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار يهدف إلى استحداث تنظيم متكامل يشتمل على إصدار كود الغوص التجاري المصري، وسن شروط وضوابط مزاولة النشاط وتنظيم الترخيص لمدارس تأهيل وتدريب الغواصين بالإضافة إلى ما يحققه كود الغوص التجاري المصري من مميزات وفوائد لجمهورية مصر العربية من حيث الحفاظ على الهوية المصرية لنشاط الغوص وحماية وسلامة العاملين بالمهنة ووجود تنظيم محكم لنشاط الغوص التجاري المصري ومدارس تأجير الغواصين التجاريين فضلاً عن توفير العملات الصعبة بالحد من إستخدام الغواصين الأجانب.

وأضاف إسماعيل، أنه جرى تنفيذ القرار، وبدأ قطاع النقل البحري بإصدار تراخيص الغوص التجاري للشركات المتقدمة بطلبات للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الغوص التجاري بعد استيفائها للاشتراطات الواردة في القرار 466 لسنة 2018 خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة بذات القرار والتي تنتهي في 9/3/2019 بناء على توصية اللجنة الدائمة لمنح التراخيص المنعقدة في 7/2/2019.