دحلان: مؤتمر وارسو لن يخدم القضية الفلسطينية

وكالات:

أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان، على أنه لا يمكن النظر إلى مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، على أنه منتدى يمكنه أن يخدم القضية الفلسطينية في شيء.

وأوضح دحلان أمس الاثنين، في منشور له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أن

المسألة هنا لا تتعلق بانعقاد الاجتماع ولا مكان انعقاده، وإنما بالمواقف المعلنة لإدارة ترامب التي أعلنت مسبقًا مواقفها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع دحلان: "موقفنا الثابت هو أننا ندعم المصالحة الوطنية وتحقيق

الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، والعودة إلى الإطار الوطني الجامع على قاعدة الشراكة، لنتمكن معا من التصدي لكل محاولات العبث بقضيتنا ومستقبل شعبنا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في مؤتمر وارسو لمناقشة شؤون الشرق الأوسط الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو في الفترة ما بين 12 و14 فبراير.