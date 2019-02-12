أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان، على أنه لا يمكن النظر إلى مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، على أنه منتدى يمكنه أن يخدم القضية الفلسطينية في شيء.
وأوضح دحلان أمس الاثنين، في منشور له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أنالمسألة هنا لا تتعلق بانعقاد الاجتماع ولا مكان انعقاده، وإنما بالمواقف المعلنة لإدارة ترامب التي أعلنت مسبقًا مواقفها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وتابع دحلان: "موقفنا الثابت هو أننا ندعم المصالحة الوطنية وتحقيق
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في مؤتمر وارسو لمناقشة شؤون الشرق الأوسط الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو في الفترة ما بين 12 و14 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر دحلان: مؤتمر وارسو لن يخدم القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.