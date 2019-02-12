ابن سلمان يناقش مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي

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قاد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية، المسؤولة عن تحقيق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة، وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة
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