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ابن سلمان يناقش مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي

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ولي العهد السعودي، ،
وكالات:

قاد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية، المسؤولة عن تحقيق رؤية الملك سلمان بن عبد

العزيز، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة، وأولها مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

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عبد الرحمن بن فاروق عداس، إن "الهيئة ستقوم بالعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية التي تشمل إدارة الحرم المكي، وإدارة النقل العام والطرق، وإدارة المرافق العامة في المشاعر المقدسة، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشروعات التمكينية" .
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