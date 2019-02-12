لافروف يبحث مع نظيره الفنلندي العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي

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يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الفنلندي، تيمو سوانى، الذي يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن المنتظر أن يمثل الوضع في مجلسأوروبا وقضايا الأمن الإقليمي والرقابة على التسلح أهم المواضيع على جدول أعمال المباحثات بين الوزيرين.
وذكرت وكالة الشؤون الخارجية الفنلندية في بيان،
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران أيضا قضايا العلاقات الثنائية بين فنلندا وروسيا والتعاون الإقليمي في مجلس القطب الشمالي.
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