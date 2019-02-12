بومبيو يبحث مع رئيس وزراء هنغاريا التصدي للنفوذ الروسي

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مباحثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان " التصدي للنفوذ الروسي" في أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب اجتماع في بودابست، أمس الاثنين، إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك "الجهود الأمريكية المستمرة لتحسين العلاقات مع هنغاريا في مجال الأمنوالتصدي للنفوذ الروسي وتقوية حلف شمال الأطلسي".
كما ناقشا الاستقرار الإقليمي و"تنويع الطاقة"، حيث تحاول الولايات المتحدة جعل أوروبا تخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان، قبل توجه بومبيو إلى بودابست، أن واشنطن تتوقع من
ولفت المراقبون إلى أن زيارة بومبيو لهنغاريا (المجر) تهدف إلى تفعيل الجهود الأمريكية لمواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الروسي" في المنطقة، علما بأن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أكد أنه يعتبر موسكو شريكا لبلاده.
ويشار إلى أن هذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي لهنغاريا منذ عام 2011، حين زارت هيلاري كلينتون هذا البلد.
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