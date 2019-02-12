الأمم المتحدة تعلن استعدادها التوسط لإنهاء الأزمة في فنزويلا

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عرض أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة
ذكرت صحيفة (بانوراما) الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني - أن جوتيريس التقى أرياسا في نيويورك بطلب من كاراكاس، مع اشتداد المواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو.. ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء مفاوضات سياسية جادة بين الجانبين، لمنع انزلاق هذا البلد الأمريكي الجنوبي إلى العنف.
وأكد الأمين العام، مجددًا عرضه بتقديم المساعدة للطرفين،
كان خوان جوايدو أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا الشهر الماضي.. ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة، إلا أن روسيا والصين لاتزالان تدعمان نيكولاس مادورو، إضافةً إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقسامًا عالميًا ترك الأمم المتحدة في حالة ارتباك.
يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة
تعيش فنزويلا وسط أزمة اقتصادية كارثية، وتضخم مفرط ونقص في المواد الأساسية، الغذاء والدواء.. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2.3 مليون شخص فروا من البلاد منذ عام 2015.. وتلقي المعارضة بالمسئولية عن تلك الأوضاع على مادورو، الذي تتهمه بالفساد وتزوير الانتخابات للبقاء في السلطة.
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