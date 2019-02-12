بولتون يصف الثورة الإيرانية بـ"40 عامًا من الفشل"

مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون،

وكالات:

غرّد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، واصفا العقود الأربعة على الثورة الإيرانية بأنها "40 عاما من الفشل".

وقال بولتون على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة: "مرت 40 سنة من الفشل، والآن يعود الأمر إلى النظام الإيراني لتغيير

سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد مسار بلاده الولايات المتحدة سوف تدعم إرادة الشعب الإيراني وستقف وراءه لكي يُسمع صوته".

ولم يكتف مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، المعروف

بمواقفه المتشددة، بتغريدته ضد إيران، بل وأعاد نشر تغريدة للرئيس دونالد ترامب باللغتين الإنجليزية والفارسية بالمناسبة ذاتها، وبالمعنى ذاته تقريبا، ولكن بعبارات أشد، حيث كتب ترامب يقول: "40 عاما من الفساد. 40 عاما من القمع. 40 عاما من الإرهاب. لقد أنتج النظام في إيران فقط 40 عاما من الفشل".