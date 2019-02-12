- 1/2
- 2/2
غرّد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، واصفا العقود الأربعة على الثورة الإيرانية بأنها "40 عاما من الفشل".
وقال بولتون على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة: "مرت 40 سنة من الفشل، والآن يعود الأمر إلى النظام الإيراني لتغييرسلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد مسار بلاده الولايات المتحدة سوف تدعم إرادة الشعب الإيراني وستقف وراءه لكي يُسمع صوته".
ولم يكتف مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، المعروف
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون يصف الثورة الإيرانية بـ"40 عامًا من الفشل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.