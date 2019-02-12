الولايات المتحدة توفر الدعم الإنساني للمعارضة في فنزويلا

أكد رئيس برلمان فنزويلا، خوان جوايدو، الذي نصَّب نفسه رئيسًا، استقباله دفعة أولى من مساعدات أمريكية، حيث ترفض السلطات الشرعية السماح بدخولها، وتطالب واشنطن برفع عقوباتها عن البلاد.
كتب جوايدو في حسابه على تويتر: "نحقق سلطتنا، واليوم نقوم بنقل الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى جمعية المراكزالصحية في شكل 85000 وحدة من الإضافات الحيوية، و1.7 ملايين وجبة غذاء مغذٍ للأطفال، و4.5 ألف وحدة من المكملات الغذائية للحوامل"، ونشر صور لهذه المساعدات الأمريكية على حسابه، ولم يحدد جوايدو كيف دخلت هذه المساعدات الإنسانية
أعلن جوايدو، الذي نصًّب نفسه رئيسًا مؤقتًا، إنشاء ثلاث نقاط لجمع المساعدات الإنسانية: في ولاية كوكوتا الكولومبية، وفي البرازيل، وعلى جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.
وصف الرئيس الفنزويلي الشرعي، نيكولاس مادورو، هذه المساعدات بأنها "استعراض زائف"، واعدًا بمنع الغزو الأجنبي لفنزويلا.
أفاد ممثلو جوايدو في وقت سابق أن مؤتمرًا دوليًا لجمع المساعدات الإنسانية لفنزويلا سيعقد في واشنطن في 14 فبراير.
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