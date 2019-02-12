كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة قوية تتسبب فى فيضانات وإظلام هاواى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت عاصفة قوية ولاية هاواي الأمريكية، وتسبب فى تساقط فروع الأشجار وانقطاع الكهرباء، وغمرت الطرق الساحلية بالفيضانات، كما تساقطت الثلوج.

وقالت الأرصاد الجوية المحلية، إن سرعة العواصف بلغت قرابة 70 ميل في الساعة في بعض المناطق، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم.

وأفادت صحيفة هونولولو ستار، أن الأشجار سقطت في عدة جزر إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي وتلف الأسقف.

كما ذكرت هاواي نيوز، عن إصابة رجل واحد عندما سقطت حجارة على سيارته، وتم الإبلاغ عن إصابات طفيفة أخرى.