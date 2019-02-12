كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تلمح إلى رحيلها فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزاى ماى"، أنها ستستقيل من منصبها في الصيف المقبل- بعد أسابيع فقط من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

كما كشفت صحيفة "ذى صن" أيضاً، أنّ ماى ستدعو إلى انتخابات لاختيار خليفتها لقيادة حزب المحافظين بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي بفترة وجيزة، لكنها لا تزال تأمل أن تتمكن من اختيار بديلها لمنع اختيار بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق.

وأكدّ وزراء بريطانيين، أنّ رئيسة الوزراء ألمحت إليهم شخصياً أنها ستدعو للانتخابات لقيادة المحافظين ليختتم المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر، لكنها ستعلن ذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لإعطاء نفسها وقتاً لاختيار بديل.

وقال مصدر مقرب من ليام فوكس ، صديق ماي، لصحيفة "ذا صن" إن وزيرة التجارة الدولية الحالية تعتقد أن ماى سترحل بعد الموعد النهائي في 29 مارس.

وأضاف المصدر أنه مقتنع برحيل ماى الصيف المقبل، مؤكداً أن كل ما قالته له رئيس الوزراء يوحي بذلك، مشيراً إلى أنها مصممة على ضمان وصول الشخص المناسب، ولن يكون لها أي رأي على الإطلاق إذا وصلت إلى مرحلة إجبارها على الخروج، إلا أن ماي لم تبدى سوى تلميحات، ولم تكشف لأحد ما ستفعله.