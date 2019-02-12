كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماي" تنأى بنفسها عن تصريحات وزير الدفاع البريطاني تجاه الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نأت رئيسة الوزراء البريطانية بنفسها، عن خطاب وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، المناهض للصين، الذي ألقاه يوم أمس الاثنين، حيث قال، إن بريطانيا "قد تضطر إلى التدخل" في المستقبل لمواجهة الصين، التي ادعى أنها "ناشئة" في إعادة بناء قواتها المسلحة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، تيريزا ماي، اليو الثلاثاء، إنه "فيما يتعلق بالصين، أعتقد أننا حددنا مجالات نشعر فيها بقلق، مثل التدخل الإلكتروني ضد المملكة المتحدة وحلفائنا.. لكنها أيضًا دولة لدينا معها علاقة قوية وبناءة".

وأضاف، أن حاملة الطائرات، التي قال وزير الدفاع البريطاني، إنه سيتم نشرها في المياه المتنازع عليها في المحيط الهادئ، لن يتم نشرها حتى عام 2021 وأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ​هي التي ستتخذ القرار النهائي على مسار السفينة.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال ويليامسون خلال كلمته في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، في لندن يوم أمس الاثنين، إن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" سيتم نشرها في منطقة المحيط الهادئ في عرض "القوة الصلبة".