كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020، متوقعا أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد.

وأضاف البشير في كلمة ألقاها في الجلسة المغلقة للقمة العادية للاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها أديس أبابا، "أن المرأة السودانية تشارك بصورة فعالة في كافة مرافق السلطة"، مشيرا إلى نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقا للدستور، إضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشار الرئيس السوداني إلى إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 يوليو 2018، مؤكدا أن الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون.

وفي مجال الصحافة، أوضح البشير أن القوانين نصت على إنشاء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لمتابعة أداء الصحف وفقا للقانون، و"التنسيق مع أهل المهنة، مما ضاعف من عدد الصحف اليومية في بلادنا".

وأشار الرئيس السوداني إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تعزيزا للسلام والاستقرار، عبر تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ضمت شركاء الحوار الوطني ونحو 23 حزبا سياسيا.

وفي محور الحوكمة الاقتصادية، قال البشير إن السودان تبنى برنامج إصلاح شاملا لدولاب العمل الحكومي وتجويد الأداء في كافة مرافق الدولة.

ويشهد السودان للشهر الثاني تظاهرات كانت في البداية احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لتتحول فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.