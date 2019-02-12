يحقق 7 مليون دولار بعد يومين من اصداره “what men want”

حقق فيلم “what men want”، في يومين من عرضه في القاعات الأمريكية، أكثر من 7 مليون دولار أمريكي كإرادات.

وتفاعل الجمهور مع قصة الفيلم، الذي تدور أحداثه حول إبعاد امرأة من الدخول لمجال كرة القدم الأمريكية، من طرف عدد من وكلاء الأعمال الذكور المنافسين لها.

وعلى الرغم من ذلك تقوم بطلة الفيلم الممثلة، تراجي بيندا هينسون، بتطوير قدرتها على سماع الأفكار، مما ساعدها على تحقيق هدفها والتغلب على منافسيها.

ويشارك تراجي بطولة الفيلم كل من “ويندي ماكلندون كوفي”، و”ماكس غرينفيلد”، و”ألديس هودج”، و”تامالا جونز”، و”تريسي مورغان”، و”جايسون جونز”، “وبريان بوسورث”. والفيلم من إخراج “أدم شانكمان”، وتأليف “نانسي مايرز”.