طقس الثلاثاء.. جو بارد مصحوب بضباب كثيف

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نوعا خلال الصباح والليل بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وكذا الهضاب العليا، مع تكون جليد محليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل والسهول الأطلسية، والسايس والمنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا غرب الواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة في بعض الأحيان.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول الداخلية الشمالية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بكل من مناطق الشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة وأقصى الجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 30 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.