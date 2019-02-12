شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي من عدن يهاجم كرمان ويتهمها بزراعة الحقد وضياع الوطن والان مع التفاصيل

هاجم سياسي من عدن توكل كرمان ذراع قطر في اليمن بعد تصريحها السيء على المملكة العربية السعودية والامارات.

قال السياسي جابر محمد علي في رده على كرمان ان جماعتها هم من ضيع الوطن وهم من يزرع الحقد بين الشعوب حبا لمصالحهم الشخصية .

وذكر جابر في تغريدة له سنحتفل بيوم التسامح ووثيقة الاخوة الانسانية في الامارات والسعودية محروسة بإذن الله .

وكتب جابر تغريدة ردا على كرمان قال فيها :سنحتفل في الإمارات بيوم التسامح ووثيقة الأخوة الإنسانية والسعودية محروسة بإذن الله.

وأضاف:انتم من ضيع الوطن انتم تزرعون الحقد بين الشعوب حبا في مصالحكم الشخصية.

وتلاقي كرمان هجوم واسع في اوساط التواصل الاجتماعي نتيجة لتصريحاتها المتشعبة والتي تحاول زرع الفتنة والحقد بين ابناء الوطن العربي.