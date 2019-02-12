شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنهي تجديد تراخيص المنظمات الانسانية في صنعاء والان مع التفاصيل
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال، أمس، أن ميليشيات الحوثي أوقفت منح وتجديد تراخيص النقابات والمنظمات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وعبرت الوزيرة عن استنكارها قيام مليشيا الحوثي منع تسجيل أو تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمصالح التجارية. ووصفت الكمال هذا الإجراء بأنه تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية.
وأشارة الوزيرة إلى أن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وأن الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية في صنعاء مخالفة لجميع القوانين.
ولفتت إلى أن تصرفات الميليشيات تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة، يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها. وكان فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن طالب ميليشيات الحوثي الانقلابية بوقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم.
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