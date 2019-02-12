شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يقوم بجولة ميدانية في أرجاء وأسواق مدينة المكلا.. صور والان مع التفاصيل

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بجولة ميدانية في أرجاء مدينة المكلا اطّلع خلالها على أوضاع الشوارع والأسواق والمتنزهات .

حيث اطلع المحافظ على أوضاع خور المكلا وما يتطلبه من ترميم وإعادة تأهيل ، وتفقّد شارع الستين متعرفاً على مواقع تجمّع العائلات والمتنفسات وحاجة الشارع لإعادة التوسعة في بعض المواقع .

ووجّه محافظ حضرموت بإعداد دراسات عاجلة لإعادة تأهيل خور المكلا وتطوير شارع الستين ليصبح أكثر سعة وجاذبية لإضفاء جمال لهذه المتنفسات واستيعاب العوائل والزوار .

وفي سياق جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة لأسواق المدينة وعدد من مستودعات الأغذية المركزية وأسواق هايبر المستهلك ، مطلعاً على حجم توفّر المواد الغذائية الأساسية ، مشدّداً على العاملين بهذه المستودعات والمحال التجارية بمراعاة المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار .