شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الشركات الهندية إلى شراء النفط اليمني والان مع التفاصيل
دعا وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية أوس العود الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني.
واستعرض العود خلال كلمة اليمن في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ13 للطاقة، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية، في العاصمة الهندية نيودلهي، الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر ورضوم البترولي.
ذكر وزير النفط والمعادن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يوميًا، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2019م
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