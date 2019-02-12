شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول كبرى تبحث الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن والان مع التفاصيل
مع استمرار تدهور الوضع الانساني نتيجة الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي عقد اللجنة الرباعية الاقتصادية اجتماعا بشأن اليمن وذلك لبحث الوضع الاقتصادي والانساني.
وتتكون اللجنة من السعودية، والإمارات، وأمريكا، والمملكة المتحدة، والتي تبحث آليات مناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن، خلال اجتماعهم بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، الذي أوضح أن الاجتماع تناول الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات، سواء كانت من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.
وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحا أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات، على المستوى الفني أو على مستوى السفراء، لمتابعة الوضع الاقتصادي في اليمن، ودعم الوضع الإنساني في هذا البلد.
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