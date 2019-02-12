شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كان يطلق اسم "جبار " على يوم الثلاثاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أطلق العرب اسم يوم الثلاثاء لأنه اليوم الثالث من الاسبوع وهو مأخوذ من الرقم ثلاثة، وكان اسمه جُبَار في الجاهلية.

ومعنى الثلاثاء بالإنجليزي “Tuesday” ، ومصدر الإسم هو Tiw أو Tiu وهو الإسم الآنجلو سكسون للإله الإسكندنافي Tyr وهو إله الحرب.

وأسماء أيام الأسبوع في عدد من اللغات مقتبسة من إسماء الكواكب في علم التنجيم الهلنستي، او أسماء الآلهة المعاصرة، وهذا النظام أدخل في الإمبراطورية الرومانية خلال العصور القديمة المتأخرة. وفي بعض اللغات الأخرى يتم تسميه أيام الأسبوع بأسماء الآلهة.