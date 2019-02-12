الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل بغداد في زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية، في زيارة مفاجئة، ترمي إلى لقاء مسؤولين عراقيين لبحث مسألة تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب من سوريا المجاورة.
ويسعى “شاناهان” الآتي من أفغانستان في إطار أول رحلة خارجية له، إلى طمأنة الحكومة العراقية حيال نيات البنتاغون.
وأثار إعلان ترامب نيته البقاء في العراق بهدف “مراقبة إيران” استياء بغداد، وأعاد بث الروح في حملة الداعين إلى رحيل الجنود الأمريكيين عن البلاد.
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