عمر موسى: يجب ردع إيران على سياستها في المنطقة

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه يجب وضع حد للسياسات الإيرانية التي تفاخر بسيطرتها على عواصم عربية وتمارس التوسع الإقليمي.

وشدد موسى على ضرورة مطالبة طهران بإعادة النظر في ممارساتها التي تمس دولاً عربية عديدة، والعمل على تغيير هذا المسار الضار بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا موسى، في ندوة استضافتها مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية في عمّان مساء أمس الاثنين بحضور شخصيات رسمية إلى مراجعة تركيا سياساتها المقترنة بمقاربات «عثمنلية» وإعادة النظر في توجهاتها لصالح صحة العلاقات الإقليمية والعربية وأن تعمل ضمن سياسات حُسن الجوار.

وأكد موسى وجوب المحافظة على المطالبة بالجولان المحتل في سوريا وقراءة عملية الإعمار وتكاليف عودة اللاجئين إلى دمشق برؤية طويلة المدى وفهم متطلباتها بدقة.

وشدد على ضرورة استمرار الموقف العربي من القضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية التي تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة الحقوق. وأكد على الدور المهم لدور الجوار العربي والإفريقي في مساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها وأن يعمل أهل اليمن على إنهاء وضعه الحالي.

وذكر موسى في الندوة التي جاءت بعنوان «لم يكن الربيع ربيعاً ولكنه سوف يأتي» وقدمها رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، أن ما حدث في الوطن العربي ابتداء من عام 2011 كان متوقعاً نتيجة أخطاء داخلية ومؤامرات إقليمية وتدخلات خارجية وقال: تجلى ذلك في سوء إدارة الحكم وتصاعد حركات التطرف مع تطلعات جماعات لاحتلال كراسي الحكم ولو لفترة قصيرة إضافة إلى نظرية الفوضى الخلاقة.