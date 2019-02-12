450 سلة غذائية سعودية وبطانيات لإغاثة 2700 يمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حجة، الجوف، القاهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 450 سلة غذائية تزن 33 طنا و300 كيلوجرام، وبطانيات وبسطا على النازحين في شليلة والمتضررين في مناطق الدير والرفيع التابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 2,700 فرد، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 325 مشروعا.

وزار فريق المركز أمس محافظة الجوف اليمنية للوقوف على مشاريع المركز الإغاثية في المحافظة، وتفقد مخيمات النازحين وما يقدم لهم في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. واستمع الفريق إلى احتياجاتهم، ووزع خلال الجولة مساعدات غذائية للنازحين في المحافظة ضمن مشروع الأمن الغذائي، حيث يحرص المركز على مساعدة الأشقاء اليمنيين على كل المستويات وفي جميع المناطق دون استثناء.

في إطار مختلف اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاركته الفاعلة في الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي بعنوان «أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب»، المقام على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير 2019م .

ونظم المركز معرضا عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمنكوبين في العالم عبر مشروعاته المتنوعة، حيث احتوى على الصور وشاشات العرض والمواد المرئية والمطبوعات والكتيبات التي تبرز المشروعات الإنسانية المتنوعة التي نفذها المركز في 42 دولة، منها المشروعات النوعية المتخصصة المنفذة في اليمن، مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، ومركز تركيب الأطراف الصناعية، ومشروع المركز لنزع الألغام في اليمن «مسام»، وكذلك المشروعات المنفذة لأقلية الروهينجا داخل ميانمار وغيرها من الدول.