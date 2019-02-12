مقدونيا ترفض طلب لجوء إماراتية هربت بسبب مشاكل مع زوجها وعائلتها

دبي - بواسطة محمد فارس رفضت مقدونيا طلب لجوء تقدمت به سيدة إماراتية، بسبب مزاعم تعرضها للتعنيف المنزلي. وكانت السيدة قد قالت في فيديو إنها اضطرت لترك الإمارات وأطفالها الأربعة. وشرحت الأسباب في تسجيل مصور. © Reuters/O. Teofilovski صورة رمزية للشرطة المقدونية أمام محكمة في سكوبيي

رفضت سلطات مقدونيا منح اللجوء لسيدة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حالياً في مركز إيواء للمهاجرين في الدولة البلقانية، بحسب ما أفاد محامون ونشطاء اليوم الاثنين (11 شباط/فبراير 2019).

وبعد أن تقدمت هند البلوكي (42 عاما) بطلب للجوء في مقدونيا في تشرين الأول/أكتوبر، رفضت وزارة الداخلية طلبها وقالت إن رغبتها في أن "تعيش حياة طبيعية" ليست سببا كافياً لمنحها الحماية. ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي.

وخشية إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. وصرح زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية: "هي حالياً في أمان من خطر الترحيل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على يوتيوب تتحدث فيه عن مشكلتها. وقالت في التسجيل "لقد أتيت إلى مقدونيا هربا من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق".

وأضافت "أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكني اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر".

ودانت اورانيا بيروفسكا، مديرة فرع مقدونيا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، ما وصفته بالرفض السريع بشكل غير معتاد لطلب البلوكي للجوء. وصرحت لوكالة فرانس برس "هذه قضية عنف ضد النساء لم تعترف بها مؤسساتنا للأسف". وأضافت أن البلوكي "قالت لي إن كل ما ترغب به هو العيش في مجتمع يمكن أن تعيش وتعمل فيه بحرية، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به في وطنها".

وفي بيان نشر الجمعة الماضية، قالت سفارة الإمارات في روما، المشرفة على مقدونيا، إنها "على علم" بمنشورات البلوكي على مواقع التواصل الاجتماعي "وستجمع أدلة على التهديدات غير القانونية الموجهة لها". وأضاف البيان أن "العنف المنزلي جريمة خطيرة، وليس له أي مكان في الإمارات".

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)