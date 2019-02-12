ريمون الصايغ: شلّ المجلس النقابي يجعل القرارات غير فاعلة

أكد نقيب الأطباء ريمون الصايغ في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أنه ليس على خلاف مع حراك الاطباء والحوار لم ينقطع معهم، مشيرا الى أن "المجلس التأديبي يتعلق بالنظام الداخلي والمادة 14"، مؤكدا ان "مجلس النقابة في اخر عامين لم يستطع القيام بواجباته كما يجب".
وراى الصايغ ان "شل مجلس النقابة يجعل القرارات غير فاعلة بينما يجب تفعيل هذه القرارات"، مضيفا:" لا يمكن حذف بدل الساعات الاضافية ولا يوجد تلزيم بالتراضي بالنقابة بل عبر عرض اسعار"، متمنيا " تسليم النقابة للنقيب الجديد من دون مشاكل"،مضيفا:"لست مرشحاُ لمركز النقيب والموضوع هو الآن بين المرشحين ليتم اختياره وفقا لبرنامجه الانتخابي".
واوضح الصايغ أن "قوانين وانظمة النقابة لم يضعها ريمون الصايغ ولدي تحفظ على بعض التناقضات وعملية التوظيف هي من صلاحيات مكتب المجلس"، مؤكدا اننا " مع حرية الرأي وعقد الجلسات هي من مسؤولية النقيب وعشاء النقابة هو سنوي ومن الآن وصاعدا سنمنع كل الدعوات التي فيها هدر".
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