انهار طريق جسر نهر عين القمر في ​فنيدق​ عكار وهو الطريق الذي يوصل تلاميذ البلدة الى معهد فنيدق. وفي السياق، رئيس ​بلدية فنيدق​ أحمد البعريني، أكد أنه سيقوم اليوم مع وفد من لجنة الإنماء والإعمار بجولة على طرق فنيدق كافة وخصوصا طريق المهنية وبعض الطرق المؤدية الى الأحياء البعيدة. كما طمأن البعريني الأهالي والطلاب أنه سيتم ترميم طريق المهنية فور سماح حال ​الطقس​ بذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار طريق جسر نهر عين القمر في فنيدق عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.